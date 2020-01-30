РИАМО - 30 янв. Благоустройство исторического центра подмосковной Каширы проведут в 2020 году, в порядок приведут Советскую улицу с прилегающими к ней территориями — площадью Урицкого, сквером имени С.Н. Моргунова, площадью у водонапорной башни, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Данный проект в 2019 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Проектом предполагается вернуть в городскую ткань ключевые общественные территории, ныне занятые хаотичными парковками, нефункциональными (часто вытоптанными) газонами и объектами нестационарной торговли», - отмечается в материале.

В рамках благоустройства Хлебную площадь вновь сделают пешеходной. Внутри квартала обустроят торговую улочку вдоль фасадов реконструируемых торговых рядов. Уже найден инвестор, заключен договор аренды с последующим восстановлением.

Кроме того, в рамках проекта свое развитие получит центральный сквер Моргунова, он преобразится в полноценную городскую площадку для вернисажей, представлений на ступенях изящного амфитеатра и летнего отдыха в гамаках в тени старых лип.

«Наша задача – возвращая городу исторические пространства, одновременно сделать саму среду функциональной и современной, предложить планировочные и архитектурные решения, которые позволят, прежде всего самим каширянам, чувствовать актуальность своего города, а следовательно - хотеть проводить в нем больше времени, пользоваться всеми доступными сервисами», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.