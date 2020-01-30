РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Жители подмосковных Люберец до 3 февраля смогут узнать о рисках употребления снюса по телефону горячей линии Роспотребнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит внеочередную горячую линию по некурительной никотинсодержащей продукции, жители Подмосковья могут задать вопрос специалистам по 3 февраля.

«Специалисты управления проинформируют о запрещенной продукции и рисках ее употребления. Содержание в продукции никотина, форма выпуска под видом карамели, мармелада, а также способ применения – жевание, сосание – все это представляет угрозу для жизни и здоровья детей и подростков», – говорится в сообщении.

Свои вопросы жители городского округа Люберцы могут задать по телефонам: 8(800)555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора; 8(498)684-48-03 – отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора. Консультации проводятся с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, в пятницу с 8:30 до 16:00.