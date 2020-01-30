РИАМО - 30 янв. Темпы роста подмосковной экономики выше общероссийских и составляют 3,7-4% в год, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Москве чуть выше (темпы экономического роста – ред.), но мы идем где-то 3,7-4% в год. При том что страна растет на 1,2-1,5%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что площадь Московской области в 18 раз больше, чем столицы, а бюджет в четыре раза меньше.

Ранее Воробьев сообщил, что за 2019 год в экономику Московской области удалось привлечь 1 триллион рублей инвестиций в основной капитал. На данный момент по объему консолидированного бюджета Подмосковье занимает второе место в России.