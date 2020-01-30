РИАМО - 30 янв. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Центра управления регионом Московской области и портал «Добродел» после осмотра.

В четверг в доме подмосковного правительства проходит заседание совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Перед этим губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал главе государства работу Центра управления регионом и портал «Добродел».

«Здесь видно, что <...> это серьезный инструмент решения проблем - улучшение работы структур ЖКХ, вывоз мусора, приведение в порядок контейнерных площадок, улучшение дорожного покрытия, здравоохранения, образования. Обратная связь очевидна. Мы видим на примере Московской области и других регионов, где внедряют такие технологии, что качество работы всех уровней власти улучшается», - сказал Путин.

Он отметил, что ЦУР позволяет привлечь неравнодушных жителей, чтобы достичь еще больших результатов.

«Она (цифровизация - ред.) помогает своевременно принимать решения, реагировать на проблемы людей», - заключил Путин.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.