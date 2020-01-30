РИАМО - 30 янв. В Одинцовском округе по факту сокрытия организацией более 83 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по декабрь 2019 года неустановленные лица из числа руководства предприятия совершили сокрытие денежных средств организации на сумму более 83 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Эти средства были выделены на взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых следственных действий и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

В скором времени назначат проведение экономической судебной экспертизы. На данный момент решается вопрос о том, как возместить ущерб, причиненный бюджетной системе России.

Расследование уголовного дела продолжается.