РИАМО - 30 янв. Подписано соглашение между комитетом по туризму Подмосковья и военно-патриотическим парком культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» о взаимном сотрудничестве в сфере туризма, координации и осуществления взаимодействия по вопросам развития патриотического и военно-патриотического туризма в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Документ подписали руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и директор парка «Патриот», полковник и летчик Игорь Барсков. В рамках соглашения пройдут российские, межрегиональные конференции, семинары, выставки, форумы на территории парка «Патриот».

«В рамках визита в парк представители делегации комитета по туризму Московской области посетили площадку строящегося Главного храма Вооруженных сил РФ, который будет открыт к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и станет символом единения народа и армии», - говорится в сообщении.

Парк «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и стал популярным местом отдыха. На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, конгрессно-выставочный центр и другие площадки.

Ежедневно объекты парка посещают сотни жителей Московского региона. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других субъектов страны, а также иностранных государств.