РИАМО - 30 янв. Общероссийская программа реновации жилищного фонда в случае запуска коснется в первую очередь крупных городов, хотя Подмосковью тоже не помешало бы стать участником этой программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что опыт Москвы по реновации жилья следует распространить по всей стране.

«Мы тоже хотели бы в этом участвовать и радовать жителей. Но очевидно, что на это нужно будет направить большие ресурсы. Поэтому реновация, я думаю, прежде всего коснется больших городов с высокой плотностью – Санкт-Петербург, Екатеринбург. А вот расселение аварийного и ветхого фонда касается любого города любого субъекта нашей страны», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Он добавил, что на территории Московской области уже давно действует программа по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

«Есть ли в Московской области ветхое и аварийное жилье? Да. И мы его расселяем, это большие деньги. Эта программа бесконечная, бесконечно идет. Хочется быстрее уже предоставить горячую воду и комфортабельную ванную вместо этого барака. Но это колоссальный ресурс. Мы тоже стараемся сносить старые и безнадежные пятиэтажки и на этом месте построить новый современный дом», - отметил Воробьев.

В 2019 году свыше 2 тысяч жителей аварийных домов в Подмосковье переехали в новые квартиры. Всего в регионе расселили более 32 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В 2020 году планируется переселение свыше 2,5 тысяч человек. Площадь расселяемого аварийного жилфонда превысит 46 тысяч «квадратов».