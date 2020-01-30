РИАМО - 30 янв. В Рузском городском округе в четверг стартовало первенство России по водному поло, соревнования проходят среди юношей до 17 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Площадкой мероприятия стал дворец водных видов спорта «Руза» по адресу: Руза, Северный микрорайон, дом 10.

«Первенство России по водному поло среди юношей до 17 лет пройдет <…> с 30 января по 1 февраля», - отмечается в материале.

В первый день встречались команды Татарстана и Краснодарского края, МО УОР №4 - сборная Ростовской области, а также МО УОР №4 - Республика Татарстан.