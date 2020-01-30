РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Житель Подольска подозревается в убийстве охранника в кафе «Веранда», сообщается на сайте Следственного комитета Московской области.

25 января в период с 15:00 до 16:00 житель Подольска в кафе «Веранда» на улице Клемента Готвальда, 1/42, напал на охранника с ножом и нанес ему не менее трех ударов в область жизненно важных органов – живота и бедра. Тем самым причинил ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 40-летний местный житель. Предварительно установлено, что между местным жителем и охранником <...> произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой подозреваемый причинил своему оппоненту смертельные ножевые ранения», - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.