РИАМО - 30 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг представил президенту России Владимиру Путину портал «Добродел», передает корреспондент РИАМО.

В четверг в доме подмосковного правительства пройдет заседание совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Перед этим Андрей Воробьев продемонстрировал главе государства работу Центра управления регионом и портал «Добродел».

«У нас есть портал «Добродел», где проходит голосование, жители выступают с пожеланиями. Цифровизация помогает власти быть внимательной и заботливой», - сказал Воробьев.

Общественники Подмосковья рассказали президенту о пользе Центра управления региона Подмосковья и «Доброделе», среди плюсов - оперативность решения проблем и обратная связь.

«Центр управления регионом помогает людям на «земле». Появилась та система, которая позволила нам отследить все скрининги, можно посмотреть, как работает доктор, где какие проблемы. Я - главный врач с 30-летним стажем, и вижу, как меняется система. Это и покупка тяжелого оборудования, и социальная ипотека. Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.) лично курировал строительство перинатальных центров», - сказала главврач Наро-Фоминского перинатального центра родовспоможения Людмила Кещьян.

Как отметила глава регионального исполкома ОНФ Московской области Юлия Белехова, портал «Добродел» позволяет жителям сообщать о проблемах и управлять расходами бюджета региона.

«Объявляется время голосования, дальше жители начинают голосовать через мобильное приложение. <...> Если раньше нужно было отпрашиваться с работы, то теперь я могу отправить свое обращение через «Добродел», получаю оперативно ответ. Если не понравился ответ, есть специальная форма обратной связи», - уточнила Белехова.

По словам волонтера из Балашихи, портал «Добродел» также дает возможность помогать пенсионерам.

Ранее глава региона продемонстрировал президенту работу Центра управления регионом Московской области.