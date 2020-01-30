РИАМО - 30 янв. Студент Московского Губернского колледжа искусств, расположенного в Красногорске, победил в международном кастинге «Балет будущего» и получил приглашение в несколько ведущих театров России, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Международный кастинг «Балет будущего», на участие в котором было подано более 100 заявок из 20 стран мира, прошел в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

«Среди участников кастинга, прошедших строгий отбор, был Владимир Афоничкин - студент третьего курса Красногорского филиала Московского Губернского колледжа искусств», - говорится в сообщении.

Среди 70 участников из 19 стран мира, которых пригласили на очный этап, Владимир успешно прошел все этапы и получил приглашение в несколько ведущих театров России. В Московском Губернском колледже искусств студент обучался у Коваленко Анатолия Георгиевича.