РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. В микрорайоне Заря подмосковной Балашихи заменят 5 километров сетей теплоснабжения, строители приступили к перекладке первых 100 метров наружных сетей под землю на улице Молодежной, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов вместе с начальником территориального отдела по Южной Балашихе Вадимом Кузнецовым и председателем объединенного совета ветеранов микрорайона Заря Алексеем Дедовым осмотрели ход работ по замене теплосетей на улице Молодежной и провели рабочее совещание с подрядной организацией, которая приступила к работам в декабре. Уже готов котлован, уложены трубы диаметром 400 миллиметров, одновременно работы по перекладке труб идут на территории гимназии №5.

«Тепловые сети в военных городках Заря и Северный были проложены по воздуху, часто перемерзали, да и просто портили внешний вид. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева они будут убраны под землю», - сказал Ефимов.

Он добавил, что на эти цели из областного и городского бюджетов в текущем году выделено 207,5 миллиона рублей. Заменены будут не только основные магистрали, но и все подводки к домам и учреждениям. Всего в текущем году в микрорайоне Заря поменяют 5 километров сетей теплоснабжения.

Работы по замене теплосетей одновременно проходят на территории двух бывших военных городков Балашихи: в Северном и Заре.