РИАМО - 30 янв. Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» прошел в четверг в министерстве культуры Московской области, его победители в разных номинациях получат от 200 до 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит среди работников учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.

«Награждение лучших специалистов в сфере культуры проходит в Московской области уже в пятый раз, но каждый год наши коллеги из библиотек, музеев, домов культуры, парков, театров и ДШИ представляют прорывные проекты, новые методики и самые современные практики, которые они уже успешно применяют», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В конкурсе было заявлено восемь номинаций: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник музея», «Лучший работник парка», «Лучший работник театра», «Лучший работник организации дополнительного образования детей сферы культуры», «Лучший менеджер», «Творческий прорыв».

На конкурс поступило 106 заявок 30 декабря прошлого года. В финал вышло 34 конкурсанта.

Премии в размере 200 тысяч рублей получат победители в шести номинациях, а победители в номинациях «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер» - по 300 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут в марте 2020 года.