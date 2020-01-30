РИАМО - 30 янв. Раздел «Ферма» в электронном магазине Московской области, посвященный поддержке производителей сельхозпродукции, позволил сэкономить 116 миллионов рублей бюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В целях повышения эффективности и обеспечения учета закупок малого объема заказчики Подмосковья используют подсистему ЕАСУЗ - электронный магазин Московской области. В прошлом году были реализованы два специализированных раздела — «Аптека» и «Ферма».

«Буквально за 3,5 месяца работы данный раздел («Ферма» - ред.) показал свою экономическую эффективность: было заключено свыше 3 тысяч контрактов на сумму 527 миллионов рублей, экономия составила 116 миллионов рублей», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Особенность раздела «Ферма» – это поддержка производителей сельхозпродукции, в том числе позволяющая увеличивать рынок сбыта, а также реализовывать свою продукцию без посредников и отрыва от производства.