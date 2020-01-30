РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 янв. Порядка 235 подъездов многоквартирных домов запланированы к ремонту в Красногорске в текущем году в рамках областной программы «Мой подъезд», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Всего в 2019 году в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали (в Красногорске – ред.) 240 подъездов, в текущем планируется ремонт порядка 235», – говорится в сообщении.

Два подъезда дома №6 по Красногорскому бульвару прошли во второй этап смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», организованного министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Выездная комиссия в составе представителей министерства ЖКХ Московской области, Госжилинспекции, администрации округа, управляющей компании и совета МКД оценила отремонтированный подъезд жилого дома №6 на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма в четверг, 30 января», – говорится в сообщении.

Ремонт подъезда сделали в июне 2019 года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В перечне проведенных работ – обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и замена светильников, почтовых ящиков.

«В процессе ремонта инициативная группа и неравнодушные жители контролировали работу подрядной бригады, сами выбирали напольную плитку, подбирали именно тот оттенок цвета стен, который нравился большинству, словом, продумывали каждую деталь», – отметила председатель совета МКД Надежда Бабкина.