РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. Юная художница с ограниченными возможностями Лариса Шелепухина из подмосковных Котельников получит губернаторскую стипендию, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Распоряжением министерства культуры Московской области от 14.01.2020 №17РВ-3 утвержден список лиц на присуждение стипендии губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году. Размер ежемесячных выплат составляет шесть тысяч рублей.

«В Котельниках эту стипендию в текущем году будет получать Лариса Шелепухина, которая занимается в образцовом коллективе «Изостудия «Радуга» с 2016 года. Жительница микрорайона Белая Дача благодаря своему стремлению, упорству и силе характера добивается хороших результатов в изобразительном искусстве, несмотря на серьезные ограничения здоровья, эмоционально воспринимает разнообразие форм и цвета окружающего мира, отражая действительность ярко и красочно», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Лариса активно участвует в различных фестивалях и конкурсах по изобразительному искусству и прикладному творчеству.