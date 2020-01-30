РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. Собственники двух многоквартирных домов в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников решили самостоятельно организовать ремонт путем заключения договора подряда непосредственно между ними и подрядной организацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг состоялось очередное совещание по проведению капитального ремонта МКД в городе Котельники. На совещании впервые присутствовали председатели советов домов №№10 и 25 в микрорайонов Силикат, поскольку в этом году у них запланировано проведение капитального ремонта.

«В данных домах собственники выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, и капитальный ремонт собственники теперь организовывают сами путем заключения договора подряда непосредственно между собственниками и подрядной организацией», - говорится в сообщении.

Также была приглашена организация, с которой собственниками заключен договор подряда - АО «Центр организации капитального ремонта». Председателям советов домов и подрядной организации разъяснен порядок проведения работ и необходимость взаимодействия с управляющей организацией. Подрядной организации доведено, что к ней будут предъявляться такие же требования к организации и проведению капитального ремонта, как и ко всем остальным подрядчикам.