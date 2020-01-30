Расследование одного из самых резонансных происшествий прошлого года – дела о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову, – наконец получило развитие. В июне 2019 года вся страна следила за развитием «дела Голунова», которого быстро освободили, в том числе, благодаря вниманию общественности. В конце января 2020 года были арестованы экс-полицейские, задержавшие журналиста, а его самого признали потерпевшим. Редакция РИАМО вспомнила основные этапы «дела Голунова».

От обвиняемого до свидетеля

Евгений Фельдман для «Медузы»

В начале лета 2019 года Москву всколыхнуло громкое событие – 6 июня задержали специального корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Задержание было проведено с серьезными нарушениями: полицейские избили журналиста, отказывались допускать к нему адвоката и вызывать скорую. Во время досмотра Голунова были якобы обнаружены наркотики: пакеты с порошком общим весом 3,56 грамма. При этом полицейскими не были соблюдены необходимые процессуальные процедуры: не проводились смывы с рук и срезы ногтей задержанного.

На следующий день на сайте МВД РФ были выложены якобы сделанные в квартире Ивана фотографии целой нарколаборатории с различными емкостями и порошками. Однако и достоверность фотографий, и обстоятельства задержания вызвали большие вопросы у общества: коллеги и знакомые Голунова заявили, что не верят полиции. Вскоре фото с сайта МВД были удалены, что объяснили ошибкой.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело против Ивана, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а коллеги журналиста и неравнодушные граждане вышли на улицы города с одиночными пикетами в его поддержку. Многие артисты и политики также высказывались в защиту Ивана. 10 июня ведущие деловые издания – РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» – вышли с одинаковой первой полосой, которая гласила: «Я/Мы Иван Голунов». Дело Голунова также освещали крупные зарубежные СМИ.

Проверкой дела Голунова занялись в Генпрокуратуре и МВД. В итоге экспертизы подтвердили отсутствие наркотических средств на одежде и в биоматериалах Голунова. 11 июня тогдашний глава МВД Владимир Колокольцев заявил о снятии обвинений с журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления – и уже через пять дней после задержания журналист был освобожден. В деле о сбыте наркотиков он стал свидетелем.

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От свидетеля до потерпевшего

После этого 13 июня по ходатайству Колокольцева президентом России были уволены начальник ГУ МВД по ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков и начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрий Девяткин.

Тогда же были отстранены от службы пятеро оперативников, непосредственно участвовавших в задержании Голунова: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец, а также руководивший ими глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Впоследствии четверо из них пытались восстановиться на службе через суд, но безуспешно.

После увольнения полицейских наступил почти полугодовой перерыв в расследовании. Прогресс в «деле Голунова» появился 19 декабря, когда президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции объявил, что против пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела.

Вскоре СК РФ прислал Голунову уведомление, согласно которому уголовное дело против экс-полицейских было возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этому делу журналист уже проходит в качестве потерпевшего, 20 января 2020 года его допросили.

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Задержание экс-полицейских

В среду, 29 января, СК РФ сообщил о задержании пятерых бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Все экс-оперативники получили статус подозреваемых, их бывший начальник Андрей Щиров проходит по делу как свидетель.

В четверг, 30 января, пятерым экс-полицейским предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следственный комитет ходатайствовал перед Басманным судом об их аресте. На данный момент заключены под стражу двое фигурантов дела – Роман Феофанов и Денис Коновалов.

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Еще не финал

По словам самого Ивана Голунова, «это похоже на подвижки по делу», которых он добивался и которые «вроде бы начали происходить». «Это похоже на то, что все не будет спущено на тормозах, как казалось изначально», - прокомментировал Голунов «Коммерсанту». «Еще остается вопрос о заказчике. Насколько я понимаю, там тоже ведется работа, поэтому это еще не финал», - добавил он.

Источник издания утверждает, что в уголовном деле пока нет информации, кто именно из бывших правоохранителей подбросил журналисту наркотики и с какой целью. В июне прошлого года Иван Голунов высказывал предложение, что его преследование может быть связано с публикацией его журналистских расследований о похоронном бизнесе.

По данным «Коммерсанта», следствием также проверяется информация о фальсификации бывшими полицейскими еще нескольких уголовных дел, не вызвавших широкого общественного резонанса.