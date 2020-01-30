РИАМО - 30 янв. В рамках столичной программы капитального ремонта лидером по замене лифтов в 2020 году станет Юго-Восточный округ Москвы, всего же в городе поменяют около 2,8 тысячи лифтов, говорится в сообщении пресс-службы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

«Это подъемники, срок эксплуатации которых достигнет предельного в текущем году. На сегодняшний день в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не осталось лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет», - говорится в сообщении.

Под замену в этом году попадут лифты почти в 770 домах, в которых проживают более 200 тысяч человек. Всего с 2011 года заменено 33,8 тысячи лифтов.

Лидерами по замене лифтов в этом году станут Юго-Восточный округ (заменят почти 900 лифтов), Северо-Западный округ (322 лифта) и Юго-Западный округ (271 лифт).

В жилых домах столицы лифты меняются сразу в год истечения срока эксплуатации, без продления 25-летнего срока службы. Этим обусловлена многочисленная замена лифтового оборудования на юго-востоке мегаполиса. В районах Марьино и Выхино-Жулебино в 1990-х годах велась массовая застройка, именно там планируется заменить больше 85% от общего числа.

В городе разработана проектная документация для всех лифтов, замена которых запланирована на текущий год. Первые подъемники уже меняются с 9 января 2020 года.

Все узлы и механизмы лифта меняются в рамках капитального ремонта. Все оборудование меняются на новые, соответствующие требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов».

Новые требования к уровню безопасности и комфорта устанавливаемого лифтового оборудования были разработаны в прошлом году. Так, где это возможно, был увеличен дверной проем за счет применения телескопических дверей. Использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, в кабинах - более яркое освещение и встроенные, увеличенные по размеру, полноцветные электронные табло.