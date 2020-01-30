РИАМО - 30 янв. Жителю Пушкинского округа предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, он подмешивал своему сыну снотворное, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

«По данным следствия, 20 июля 2019 года в утреннее время обвиняемый покормил своего 4-месячного сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни», - говорится в материале.

В ходе проведения судмедэкспертизы специалисты нашли в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания снотворное средство. Также выяснилось, что ребенок умер из-за острого отравления снотворным веществом.

Правоохранителями проведен целый комплекс следственных мероприятий. В ходе опроса свидетелей из числа родственников ребенка стало известно, что отец умершего мальчика сам принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их своей супруге.

«К настоящему времени проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина рассказал, что подсыпал снотворное в детскую смесь для того, чтобы ребенок крепче спал и не плакал по ночам», - добавляется в сообщении.

Сам обвиняемый в ходе допроса частично признался в содеянном. Расследование продолжается.