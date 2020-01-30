РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. Более 100 жителей Подольска пожилого возраста посетили открытую тренировку по катанию на коньках в Ледовом дворце «Витязь», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В четверг в Ледовом дворце «Витязь» Подольска прошла вторая открытая тренировка по катанию на коньках для пенсионеров. Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«Перед началом открытого урока гостям вручили коньки и брендовые атрибуты зимнего «Активного долголетия» – теплые шапочки, шарфы и варежки. Всего на лед вышли более 100 человек. Урок начали с легкой разминки под веселую музыку. Кататься на коньках пожилым людям помогали воспитанница отделения фигурного катания МОСШОР «Витязь» Екатерина Кегниряднова, наставники подольской спортивной организации «Ночная хоккейная лига» Юрий Коптев, Сергей Максимов, Сергей Иванов, а также инструкторы ЛД «Витязь» и волонтеры», – говорится в сообщении.

Как отметила замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, в 2019 году в программе губернатора приняли участие более 1,3 тысячи жителей округа, а в данный момент в Подольске она охватывает уже более 1,7 тысячи горожан.

«В ходе занятия подольчанам напомнили, как держать равновесие, координировать свои движения и правильно тормозить на льду, а также познакомили с двумя видами скольжения вперед – скольжением по прямой линии и по дуге. В кафе Ледового дворца «Витязь» гостей угощали выпечкой, горячим чаем и соками. По окончании мероприятии участники тренировки сделали общую фотографию на память», – заключается в материале.