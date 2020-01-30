РИАМО - 30 янв. По итогам проверок управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в 2019 году больше всего нарушений выявили в Клину, Одинцовском округе и Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«По итогам работы в 2019 году было составлено более 6 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении физических и должностных лиц. Сумма наложенных штрафов составила более 6,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявили в Клину (376), Одинцовском округе (346), Мытищах (341), Домодедове (335), Красногорске (301), Зарайске (275), Химках (274), Раменском округе (261), Дмитровском округе (227), Люберцах (209).

Меньше всего нарушений выявили в Можайском округе (81), Шатуре (98), и Чехове (104).

Сотрудники Гостехнадзора проводили такие операции, как «Снегоход», «Безопасная карусель», «Аттракцион», «Трактор».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в этом году также запланировано проведение различных профилактических операций. Разработан и принят новый порядок обеспечения предприятий-изготовителей самоходных машин бланками паспортов непосредственно в управлении, что упростит и систематизирует взаимодействие с предприятиями-изготовителями при выдаче паспорта транспортного средства.