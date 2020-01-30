РИАМО - 30 янв. За 2019 год свое мнение по вопросам развития комфортной городской среды в Подмосковье высказали 663 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Выбирая приоритеты благоустройства, мы стараемся спрашивать жителей. Свое мнение по вопросам развития комфортной среды в Подмосковье высказали 663 тысячи человек, и в 2019 году Московская область заняла третье место в стране по индексу качества городской среды», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, Подмосковье находится на третьей строчке рейтинга Минстроя РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Из 78 городов области 53 были оценены как города с комфортной городской средой.

Хайкин напомнил, что в минувшем году в Подмосковье создали 55 общественных пространств. На сегодняшний день на территории области находится 100 парков культуры и отдыха. В 2019 году комплексно благоустроили 1308 дворовых территорий, установили 222 детских площадки.

В 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской в малых городах и исторических поселениях удалось победить Серпухову, Кашире, Верее, Звездному городку и Пересвету.