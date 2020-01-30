РИАМО - 30 янв. В подмосковной Рузе 28 января дали официальный старт Кубку России по прыжкам в воду, в четверг соревнования в самом разгаре и продлятся до 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В программе соревнований: индивидуальные прыжки с трамплинов в один и три метра, вышки 10 метров», - отмечается в материале.

Кроме индивидуальных прыжков, в программу также вошли синхронные и смешанные синхронные прыжки.

Место проведения соревнований: Руза, Северный микрорайон, дом 10.