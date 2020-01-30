РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. В подмосковных Котельниках подвели итоги выборов в молодежный парламент, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в городском округе Котельники прошли выборы в молодежный парламент при совете депутатов.

«Выборы были организованы во всех образовательных учреждениях города среднего и высшего образования. Всего проголосовали 611 человек», - говорится в сообщении.

Из них проголосовали 179 учеников школы №1, 192 ученика школы №2 и 157 учеников школы №3, а также 83 студента филиала «Котельники» университета «Дубна».

Новый IV созыв молодежного парламента при совете депутатов будет состоять из 19 членов. По решению Молодежной территориальной избирательной комиссии городского округа Котельники в новый созыв молодежного парламента войдет 10 представителей. Оставшихся девять членов сформирует созданный советом депутатов специальный организационный комитет, в который вошли представители администрации города и депутаты.