РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Железнодорожную станцию «Люберцы-1» и завод Ухтомского могут благоустроить в подмосковных Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг в местном отделении партии «Единая Россия» прошло заседание политсовета при участии Ружицкого.

«На нашей территории есть две проблемные точки, которые если изменим, то все пойдет лучше. <...> Первая точка – это ж/д станция Люберцы-1. Это такая точка, которая не украшает город, одни проблемы. Тем более принято решение на уровне губернатора Московской области Андрея Воробьева – снос за счет бюджета области. Другое дело – надо найти инвестора для работ после сноса. Вторая точка – завод Ухтомского, эта территория не ухожена и не украшает город. Этим тоже надо заниматься», – сказал Ружицкий.

По его словам, все остальные вопросы в городе решаемы.

«Обустройство городских территорий мы продолжим. Это центр города, парковые территории», – заключил Ружицкий.