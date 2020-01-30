РИАМО - 30 янв. Басманный суд арестовал экс-сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Дениса Коновалова, Романа Феофанова и бывшего начальника отдела Игоря Ляховца, которые инициировали незаконное уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы суда.

«Суд заключил под стражу до 29 марта Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца», - сказал собеседник агентства.

В июне 2019 года сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ. Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала огромный общественный резонанс. Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи.

Суд Москвы оштрафовал актрису Бочкареву на 30 тыс руб за хранение наркотиков>>