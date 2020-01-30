РИАМО - 30 янв. Мэру Москвы Сергею Собянину представят список пожеланий жителей, которые стали участниками программы реновации жилфонда, сообщил РИАМО в четверг член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Николай Зубрилин.

В четверг в Мосгордуме прошел круглый стол с участием представителей городских департаментов, столичного управления ФНС и москвичей-участников программы реновации. На мероприятии обсудили проблемы реновации и пути их решения.

«До среды следующей недели мы принимаем поправки в резолюцию, предложения, потом это все суммируем. Адрес, дом, квартира, недострой, строительный брак, другие недочеты. Составим адресный реестр. Все жалобы населения я представлю мэру Москвы Сергею Собянину», - сказал Зубрилин.

‪Депутат отметил, что Собянин попросил его предоставить список проблемных адресов, чтобы впоследствии устранить конкретные недочеты.

«В течение месяца, я думаю, мы узнаем, как отреагировали органы власти. И исходя из их ответов будем двигаться дальше», - добавил Зубрилин.

Программа реновации жилья была утверждена в 2017 году, в нее вошли 5173 дома во всех округах Москвы. Участники программы получают равнозначные квартиры с отделкой класса комфорт.

На круглом столе в Мосгордуме участники указали на нарушения при проведении публичных слушаний по проектам реновации. Также собравшиеся отметили необходимость включения машино-мест на подземных парковках в новостройках в общедолевую собственность и другие аспекты.