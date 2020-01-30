РИАМО - 30 янв. В Москве полностью перекроют проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком в феврале из-за подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Проезд Девичьего Поля будет перекрыт с 07:00 до 08:30 в течение 12 дней в феврале, а именно 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 и 28 февраля.

Перекрытие связано с подготовкой к военному параду на Красной площади.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы руководителям стран Шанхайской организации сотрудничества, а также ряду европейских лидеров.