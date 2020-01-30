РИАМО - 30 янв. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на февраль 2020 года и график приема работниками Государственного юридического бюро по Московской области на первую половину 2020-го, соответствующие документы есть в распоряжении РИАМО.

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов примут жителей 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25 и 26 февраля с 10 до 14 часов. Предварительная запись на консультацию по телефону: 8-498-602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Работники Государственного юридического бюро по Московской области в первое полугодие 2020-го будут принимать жителей по понедельникам, средам, четвергам с 10 до 18 часов, а по пятницам – с 10:00 до 16:45. Предварительная запись на прием: с 09:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по телефону 8-498-602-32-32 (50416).

Консультации проводятся по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.