РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Прокуратура проводит проверку по обращению жителей Люберец о неоднократном переносе сроков ремонта дороги на улице Железнодорожная, сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги минувшего года. В ходе нее корреспондент «РИАМО в Люберцах» задала вопрос об обращении в прокуратуру жителей домов на улице Железнодорожная из-за неоднократного переноса сроков ремонта дороги. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии, также отсутствуют тротуары, и люди вынуждены ходить по грязи.

«Данное обращение я видел, сейчас проводится проверка. Я в курсе ситуации, изучил фотографии. Если факты подтвердятся, администрацию округа привлекут к ответственности», - сказал Саломаткин.

Заместитель прокурора Нарек Челебян занимается данным вопросом. По его словам, проверку еще не завершили. Дорога выполнена из железобетонных плит, ее протяженность составляет 776 метров.

«Действительно, в сформированный перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2020 году, данная дорога не вошла. Мы запросили всю документацию с 2017 года, связанную с ремонтом дороги. Мы ее изучим, выявим причины. Проверяем своевременность и полноту принятых органами местного самоуправления мер», - заключил Челебян.