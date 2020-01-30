РИАМО - 30 янв. Во второй половине дня в четверг в столице начался сильный снегопад, он станет слабее к 21-22 часам, а высота сугробов к утру 31 января составит 6-11 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Наиболее сильный снегопад был отмечен в центре города, затем он начал смещаться на север. Видимость из-за снегопада ухудшилась до 800 – 1000 метров.

«Температура воздуха стала повсеместно отрицательной, так что местами образовалась гололедица, возможен снежный накат, на дорогах и тротуарах очень скользко! Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.

Снег станет менее интенсивным к 21-22 часам, но слабый снег продолжится в течение ночи. К утру 31 января похолодает до минус 4-2 градусов, поэтому выпавший снег не растает. Утром высота снежного покрова в разных районах может составить 6-11 сантиметров.