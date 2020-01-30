РИАМО - 30 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал президенту России Владимиру Путину подмосковный Центр управления регионом, расположенный в доме правительства Московской области, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в доме подмосковного правительства пройдет заседание совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Перед этим Андрей Воробьев продемонстрировал главе государства работу ЦУРа. В программе осмотра - блок контроля за обращением с бытовыми отходами, коммунальный и дорожный блоки. В мероприятии также участвует глава Минсвязи РФ Максут Шадаев.

«Спасибо всем вам, что вы работаете по этой теме. Мы много говорим о цифровизации. Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек. <...> Все конкретно, обратная связь очевидна», - сказал Путин.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.