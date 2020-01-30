РИАМО - 30 янв. В 2020 году в Московской области появятся три молочных комплекса, их создадут в Ступине и Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Порядка трех новых крупных комплексов планируем в этом году завершить. Рассчитываем, что, помимо этого, в нашу программу по модернизации и реконструкции ферм не менее 10 объектов будет включено в этом году», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в рамках Международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС-2020.

По его словам, новые молочные комплексы будут расположены в Ступине и Волоколамске. Кроме того, идет реализация подобных проектов в Серебряных Прудах, Шатуре, Клину.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все эти проекты находятся на разных стадиях реализации.

Выставка технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС проходит в Москве с 29 по 31 января. В ней принимают участие свыше 300 компаний, которые предлагают племенных животных и решения для производства продукции животноводства и кормов. На выставке можно увидеть технологии более чем из 27 стран мира.