РИАМО - 30 янв. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на февраль, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Телефон: +7 498 602-31-13 (многоканальный).

Четвертого февраля с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 5 февраля с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. 6 февраля с 10:00 – министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников, с 15:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган примет граждан 7 февраля с 10:00. 10 февраля с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина, с 15:00 – министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина. 11 февраля с 10:00 – замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов, с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

С 10:00 12 февраля прием проведет министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. 13 февраля с 10:00 – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. 14 февраля с 10:00 – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, с 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова. 17 февраля с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников, с 15:00 – министр экономики и финансов области Елена Мухтиярова.

Зампред правительства региона – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная и министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная примут жителей 18 февраля с 15:00. 19 февраля с 10:00 – министр жилищной политики региона Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев. 20 февраля – руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина, с 15:00 – первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова.

С 10:00 21 февраля прием проведет министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, с 15:00 – начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов. 25 февраля с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин и начальник Главного управления культурного наследия области Валерия Березовская. 26 февраля с 10:00 – зампред правительства региона Максим Фомин и министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, с 15:00 – министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

Министр образования региона Ирина Каклюгина примет жителей 27 февраля с 10:00, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. 28 февраля с 10:00 – министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, с 15:00 – зампред правительства Московской области Вадим Хромов.