РИАМО - 30 янв. За нарушения в рамках долевого строительства подмосковные застройщики на текущей неделе оштрафованы на 4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 28 января по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 4 миллиона рублей», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

За нарушения проектной декларации и информационной открытости вынесено три постановления на 600 тысяч рублей, за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, вынесено 16 постановлений на 800 тысяч рублей.

За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений вынесено 24 постановления на 2,5 миллиона рублей, за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС – одно постановление на 50 тысяч рублей.

Двум строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.