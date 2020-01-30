В предстоящий уикенд в Москве можно посетить выставку Сальвадора Дали в «Манеже», посмотреть новый фильм Романа Полански, сходить в обновленный Музей советских игровых автоматов или на концерт Manizha.

ПЯТНИЦА, 31 января

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

Фонд «Гала – Сальвадор Дали»

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» с 28 января проходит в Москве. На выставке можно увидеть более 180 произведений, среди которых живопись, рисунки, акварели и гравюры, в том числе «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934), «Дематериализация под носом Нерона» (1947), гравюры, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте, «Портрет моей сестры» (1925), стереоскопические произведения и пр.

Работы на выставке представлены из фонда «Гала – Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национального музея «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид). Выставку, как и прошлогоднюю «Фриду Кало и Диего Ривера», привез в Москву Музей Фаберже в партнерстве с Культурно-историческим фондом «Связь времен». Билеты на выставку лучше всего покупать онлайн, так как на вход образовались километровые очереди.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: от 300 до 600 рублей

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Фильм «Офицер и шпион»

Новый фильм Романа Полански о знаменитом «деле Дрейфуса», который в 1894 году был обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Германии и сослан на далекий остров. Чтобы доказать его невиновность, бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар проведет собственного расследование.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Закрытие фестиваля «Путешествие в Рождество»

Городской новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», который с размахом открыли 13 декабря и продлили до конца января, в этот уикенд закрывается. Еще есть шанс увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать угощения и глинтвейн из разных стран и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.

Где: Москва, пл. Манежная, пл. Революции, Новый Арбат, Тверской бульвар, пл. Юности в Зеленограде и другие площадки в округах

Цена: бесплатно

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Открытие новой площадки Музея советских игровых автоматов

Музей советских игровых автоматов, который работает в Москве с 2006 года, с 31 января открывается на новом месте. Посетители смогут увидеть обновленную экспозицию и поиграть более чем на 50 игровых автоматах родом из СССР. Новый музей заработает в Институте Востоковедения - это культурный объект Москвы, построенный архитектором Александром Вивьеном в 1895 году. Здесь будут проходить лекции, концерты и выставки. Музей на ВДНХ, в павильоне № 57, продолжит работу. Здесь также будут проходить выставки и игры.

Где: Москва, ул. Рождественка, д. 12

Цена: 450 рублей

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Спектакль «Серебряное зеркало»

Предпремьерный показ литературного спектакля «Серебряное зеркало» 31 января пройдет в фойе Московского Губернского театра. Спектакль в жанре поэтического кабаре объединит в одном сценическом пространстве стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Аделаиды Герцык, Зинаиды Гиппиус, Надежды Тэффи, Веры Инбер и других поэтесс, романсы Александра Вертинского и песни начала ХХ века. Создатели спектакля попытаются восстановить судьбы поэтесс, которые ярко представляли свою эпоху. Размещение зрителей за небольшими столиками в фойе второго этажа позволяет присутствующим стать непосредственными участниками красивого зрелищного перформанса.

Где: Москва, Московский Губернский театр, фойе большого зала

Цена: по запросу

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СУББОТА, 1 февраля

Китайский новый год на ВДНХ

Китайский новый год 1 февраля отметят в Доме культуры на ВДНХ. В программе – спектакли, танцы и мастер-классы по азам китайского языка. На празднике можно будет увидеть постановку «Чуньцзе, или Китайские каникулы Деда Мороза», попробовать себя в каллиграфии, создать традиционный новогодний конверт, ответить на вопросы викторины и потанцевать. Для детей студия восточных языков Why’U проведет мини-уроки китайского языка на темы «Песенка-знакомство», «Мой первый иероглиф», «Животные китайского лунного календаря». На фестивале будут устроены тематические фотозоны.

Где: Москва, Дом культуры ВДНХ

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

Концерт Manizha

Концерт популярной певицы Manizha, которая за несколько лет из звезды Instagram превратилась в самую желанную певицу на летних фестивалях, 2 февраля пройдет в Москве. Она выступала на «Пикнике Афиши», «Усадьбе джаз», в «Новой Голландии» и пр. На концерте в «Крокусе» Manizha исполнит как известные хиты, так и новые песни.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Сити Холл»

Цена: от 3600 рублей