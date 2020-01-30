В предстоящий уикенд в Москве можно посетить выставку Сальвадора Дали в «Манеже», посмотреть новый фильм Романа Полански, сходить в обновленный Музей советских игровых автоматов или на концерт Manizha.
ПЯТНИЦА, 31 января
Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» с 28 января проходит в Москве. На выставке можно увидеть более 180 произведений, среди которых живопись, рисунки, акварели и гравюры, в том числе «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934), «Дематериализация под носом Нерона» (1947), гравюры, иллюстрирующие «Божественную комедию» Данте, «Портрет моей сестры» (1925), стереоскопические произведения и пр.
Работы на выставке представлены из фонда «Гала – Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национального музея «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид). Выставку, как и прошлогоднюю «Фриду Кало и Диего Ривера», привез в Москву Музей Фаберже в партнерстве с Культурно-историческим фондом «Связь времен». Билеты на выставку лучше всего покупать онлайн, так как на вход образовались километровые очереди.
Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»
Цена: от 300 до 600 рублей
Выставка Дали в Москве: 7 неизвестных шедевров, которые нужно увидеть>>
Фильм «Офицер и шпион»
Новый фильм Романа Полански о знаменитом «деле Дрейфуса», который в 1894 году был обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Германии и сослан на далекий остров. Чтобы доказать его невиновность, бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар проведет собственного расследование.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
Куда сходить бесплатно в Москве в 2020 году: музеи, кинопоказы и экскурсии>>
Закрытие фестиваля «Путешествие в Рождество»
Городской новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», который с размахом открыли 13 декабря и продлили до конца января, в этот уикенд закрывается. Еще есть шанс увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать угощения и глинтвейн из разных стран и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.
Где: Москва, пл. Манежная, пл. Революции, Новый Арбат, Тверской бульвар, пл. Юности в Зеленограде и другие площадки в округах
Цена: бесплатно
15 главных культурных событий 2020 года в Московском регионе>>
Открытие новой площадки Музея советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов, который работает в Москве с 2006 года, с 31 января открывается на новом месте. Посетители смогут увидеть обновленную экспозицию и поиграть более чем на 50 игровых автоматах родом из СССР. Новый музей заработает в Институте Востоковедения - это культурный объект Москвы, построенный архитектором Александром Вивьеном в 1895 году. Здесь будут проходить лекции, концерты и выставки. Музей на ВДНХ, в павильоне № 57, продолжит работу. Здесь также будут проходить выставки и игры.
Где: Москва, ул. Рождественка, д. 12
Цена: 450 рублей
Пять секретных бункеров Москвы, где есть экскурсии, танцы и коктейли>>
Спектакль «Серебряное зеркало»
Предпремьерный показ литературного спектакля «Серебряное зеркало» 31 января пройдет в фойе Московского Губернского театра. Спектакль в жанре поэтического кабаре объединит в одном сценическом пространстве стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Аделаиды Герцык, Зинаиды Гиппиус, Надежды Тэффи, Веры Инбер и других поэтесс, романсы Александра Вертинского и песни начала ХХ века. Создатели спектакля попытаются восстановить судьбы поэтесс, которые ярко представляли свою эпоху. Размещение зрителей за небольшими столиками в фойе второго этажа позволяет присутствующим стать непосредственными участниками красивого зрелищного перформанса.
Где: Москва, Московский Губернский театр, фойе большого зала
Цена: по запросу
Новый сезон в МГТ: Островский, Чапек и «Щелкунчик»>>
СУББОТА, 1 февраля
Китайский новый год на ВДНХ
Китайский новый год 1 февраля отметят в Доме культуры на ВДНХ. В программе – спектакли, танцы и мастер-классы по азам китайского языка. На празднике можно будет увидеть постановку «Чуньцзе, или Китайские каникулы Деда Мороза», попробовать себя в каллиграфии, создать традиционный новогодний конверт, ответить на вопросы викторины и потанцевать. Для детей студия восточных языков Why’U проведет мини-уроки китайского языка на темы «Песенка-знакомство», «Мой первый иероглиф», «Животные китайского лунного календаря». На фестивале будут устроены тематические фотозоны.
Где: Москва, Дом культуры ВДНХ
Цена: бесплатно
«Зима нагрянула внезапно»: соцсети о снежной буре в Москве>>
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля
Концерт Manizha
Концерт популярной певицы Manizha, которая за несколько лет из звезды Instagram превратилась в самую желанную певицу на летних фестивалях, 2 февраля пройдет в Москве. Она выступала на «Пикнике Афиши», «Усадьбе джаз», в «Новой Голландии» и пр. На концерте в «Крокусе» Manizha исполнит как известные хиты, так и новые песни.
Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Сити Холл»
Цена: от 3600 рублей
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии