РИАМО - 30 янв. Два малолетних мальчика, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево, будут жить с бабушкой в Хабаровском крае, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мальчики поедут к бабушке в ближайшее время. Я с ней разговаривала, мы обсудили все трудности прошлой затяжной конфликтной ситуации в семье и самое главное - приезд мальчиков», - написала Кузнецова в Instagram.

Детский омбудсмен добавила, что обсудила с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом основные вопросы по размещению детей, зачислению их в другую школу и садик, сопровождению специалистами.

«В регионе готовят все необходимые документы и следующим этапом - вылет детей. А вот к родителям уже теперь другие вопросы и не от нас, а от правоохранительных органов», - отметила Кузнецова.

Она также рассказали о характере ребят. По словам омбудсмена, они друг друга любят: младший ходит «хвостиком» за старшим и старший тоже не забывает про брата.

«Мы не оставим ни мальчиков, ни ситуацию с системными сбоями в работе органов профилактики региона. Ведь не оказались бы мальчики в аэропорту, если бы помогли вовремя те, кто непосредственно должен был это делать», - заключила Кузнецова.

Ранее прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух малолетних сыновей в столичном аэропорту Шереметьево. При детях нашли записку, в которой отец сообщил о тяжелом финансовом положении и намерении забрать детей позже. Впоследствии мужчина сдался полиции в Ростовской области. На допросе он пояснил, что надеялся найти работу и вернуться за детьми, которых считает смыслом своей жизни.

После обнаружения детей доставили в Химкинскую больницу, где их навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также ребят сводили на экскурсию в океанариум.

В настоящее время СК расследует уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Мать детей не живет с семьей. Она заявила, что ничего не знала о случившемся.