РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В четверг рабочие очистили свыше 220 километров автодорог Подольска от выпавшего снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске в четверг, 30 января, 227 километров автомобильных дорог убрали от снега и обработали песко-соляной смесью. Помимо этого, песко-соляной смесью обрабатываются спуски и подъемы, тротуары, прогулочные зоны, территории остановок общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Уборку дорожно-уличной сети от выпавшего снега в округе осуществляют пять подрядных организаций: МБУ «Подольский комбинат благоустройства», ОАО «Подольское ДРСУ», ООО «А-Строй», ООО «Зеленхоз» и ООО «ЭкоНадежда». В работах задействовано 47 единиц техники: семь комбинированных дорожных машин, 35 тракторов, пять погрузчиков. Также в уборке снега заняты 63 дорожных рабочих.

В связи с продолжающимся снегопадом дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме. Так, минувшей ночью с автодорог округа было вывезено более 60 кубометров снега.