РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 янв. Пять учреждений высшего и среднего профессионального образования Мытищ наградили благодарственными письмами от имени администрации городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в МБУ «Молодежный центр Маяк» состоялось совещание управления по работе с молодежью и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории городского округа Мытищи. В рамках мероприятия ВУЗы и СУЗы городского округа наградили благодарственными грамотами от имени администрации.

«Хотелось бы в знак благодарности вручить вам благодарственные письма от нашего коллектива, от имени администрации городского округа Мытищи. Так мы можем сказать вам спасибо за то, что вы с нами и надеемся, что и в 2020 году вы также будете отзываться на наши предложения, а мы с огромным удовольствием примем участие в ваших мероприятиях. Будем сотрудничать», – сказала исполняющая обязанности начальника управления по работе с молодежью Светлана Огай.

Благодарственные письма за активное участие в молодежных мероприятиях в 2019 году, эффективное сотрудничество с управлением по работе с молодежью и большой вклад в воспитание молодежи округа получили коллективы Мытищинского колледжа, Московского областного медицинского колледжа, Российского университета кооперации, Московский кооперативный техникум имени Альтшуля, Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана.