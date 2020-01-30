РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. В подмосковных Котельниках предложили возобновить акцию «Черная метка», в ходе которой отключают электроэнергию злостным неплательщикам, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В целях снижения кредиторской и дебиторской задолженностей организаций города первый заместитель главы администрации Сергей Горячев провел еженедельное совещание, на котором управляющая организация ООО «УК Котельники» предоставила отчет о проводимой работе по снижению задолженности жителей.

«В целях более эффективной работы с должниками представители территориального отдела «Южная» ПАО «Мосэнергосбыт» предложили возобновить проведение акции «Черная метка», в рамках которой наиболее злостным неплательщикам отключают от электроэнергии квартиры», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в связи с задолженностью населения у управляющих организаций возникает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, а у тех, в свою очередь, перед поставщиками первого уровня.