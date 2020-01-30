РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Правоохранительные органы проводят дополнительную проверку по обращениям жителей Люберец, у которых изъяли участки в СНТ «Ручеек», сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги минувшего года. Ранее жители СНТ «Ручеек» обратились в редакцию «РИАМО в Люберцах» с просьбой помочь. По их словам, у 300 семей незаконно отобрали участки, а пенсионерка Татьяна Лучкова и вовсе стала бездомной.

«По ее (Лучковой - ред.) заявлению органами внутренних дел была проведена проверка. Было решено отказать в возбуждении уголовного дела в отношении виновного лица, который, исходя из ее доводов, завладел земельным участком в СНТ «Ручеек». Это решение в настоящее время отменено, материалы дела находятся на дополнительной проверке», – сказал Саломаткин.

Он добавил, что были обращения и от других жителей СНТ «Ручеек» о противоправной деятельности конкретного лица. Принято нереабилитирующее решение, установлена виновность данного человека, которого ранее Люберецкий суд осудил за аналогичные факты за мошенничество.

Саломаткин подчеркнул, что в рамках проверки проводится выяснение всех обстоятельств преступления.