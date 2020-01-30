РИАМО - 30 янв. На территории Подмосковья за семь дней выполнили около 265 тысяч заданий из приложения по контролю за качеством работ по уборке дворов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«За семь календарных дней: всего заданий – 296,6 тысячи, выполнено – 264,9 тысячи. За три дня, с понедельника по среду: всего заданий – 127 тысяч, выполнено – 117,4 тысячи. Коммунальные службы пока отлично справляются со снегом», – говорится в сообщении.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин напомнил, что с 16 ноября в Подмосковье запущено мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов.

Приложение работает следующим образом: в дни снегопадов там появляется «задание на уборку», которые создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фотографию до начала уборки, а затем после ее окончания. Проверяет выполнение задания сотрудник ЦУР.

Кроме того, при выполнении работ мобильное приложение с помощью геолокации показывает местоположение дворника, так что выполнять работу он сможет только в нужном дворе. Также оно помогает контролировать выполнение жалоб от жителей.

Зимнее содержание дворов включает в себя: подметание снега, противогололедную обработку территории, зачистку снежных уплотнений и накатов.

Подметать снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров осадков, зачищать ледяные накаты – в течение пяти часов после начала гололеда, обрабатывать против гололеда – в течение двух часов после окончания снегопада. А вывозить снег нужно не позднее пяти дней после окончания снегопада.

«Также как и прежде по вопросам соблюдения регламента уборки жители могут обратиться в муниципальный ЦУР или на сайт «Добродел», – подчеркнул Хайкин.