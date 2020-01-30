РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В прошлом году городская прокуратура Подольска выявила 148 нарушений антикоррупционного законодательства, 53 виновных привлекли к ответственности, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Андрей Орешкин.

«Желание поправить свое материальное положение за счет совершения коррупционных правонарушений или преступлений выходит боком инициатору и чревато серьезными финансовыми потерями. Городская прокуратура в 2019 году пристальное внимание уделяла надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Всего выявлено 148 нарушений законодательства. С целью устранения нарушений внесено 71 представление, которые рассмотрели и удовлетворили, 53 виновных привлекли к дисциплинарной ответственности», – сказал Орешкин.

По его словам, по результатам прокурорских проверок возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с нарушениями при приеме на работу по трудовому договору бывших государственных служащих. Все дела рассмотрели в судах, виновных лиц привлекли к административной ответственности и назначили наказания в виде штрафа на общую сумму 360 000 рублей. Штрафы оплачены.