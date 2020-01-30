РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Подольский спортсмен Иван Поляков стал победителем международного турнира «Лондонские легкоатлетические игры», сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Иван Поляков стал победителем крупного международного турнира «Лондонские легкоатлетические игры» в закрытых помещениях на дистанции 800 метров. Наш спортсмен, выходя на беговую дорожку думал только об одном, как не подвести Россию в своем забеге», – говорится в сообщении.

Руководство школы поздравило победителя и пожелало ему дальнейших побед.