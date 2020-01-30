РИАМО – 30 янв. Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ о продлении каникул студентам из КНР, которые обучаются в России, до 2 марта, сообщает Газета.ru.

«Обеспечить: продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея ввиду 14-дневный инкубационный период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график», – говорится в приказе, размещенном на сайте ведомства.

Вспышка заболевания случилась в конце декабря прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Активно распространяться коронавирус стал в начале 2020 года. Число заболевших к данному моменту достигло 7,7 тысячи человек. От болезни скончались около 170 человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии и ряде других стран.

Ранее Российская Федерация из-за угрозы распространения коронавируса временно перестала оформлять электронные визы для граждан Китая. Въезд в Россию по электронным визам ограничат на границе в пропускных пунктах в Калининградской области, на Дальнем Востоке и через пешеходный, морской и воздушный пункты в Ленинградской области.