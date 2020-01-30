РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Жители Балашихи 2 февраля смогут бесплатно поучаствовать в турнире по шашкам в торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Турнир по русским шашкам проведут 2 февраля в балашихинском торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский». Мероприятие пройдет в 12:00, участие в нем можно принять на бесплатной основе», – говорится в сообщении.

Записаться на турнир можно на странице сообщества «ТРЦ Новоизмайловский» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8(905)706-58-68.

ТРЦ «Новоизмайловский» расположен по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, 11, строение 4.