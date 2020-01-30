РИАМО - 30 янв. Пассажиров самолета Airbus A-321, который совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово, доставили в терминал воздушной гавани, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее борт самолета угрожала взорвать одна из пассажирок рейса Симферополь – Москва. Женщину задержали полицейские.

«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что данный рейс авиакомпании S7 приземлился в Домодедове в 14:54.