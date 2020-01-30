РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. Юбилейный концерт муниципального духового оркестра «Виват, оркестр» пройдет 16 февраля в Домодедове, сообщается на официальной странице комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые домодедовцы! Наш муниципальный духовой оркестр готовится отметить свой юбилей - 25 лет! 16 февраля в МКЦ «Победа» большой праздничный вечер-концерт. Ждем поклонников и друзей оркестра. Цветы вручать можно!» – говорится в сообщении.

Художественный руководитель и дирижер оркестра Леонид Шелест. Начало концерта в 15:00. Вход свободный.