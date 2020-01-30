РИАМО – 30 янв. Полицейские задержали женщину, которая грозилась устроить взрыв на борту самолета Airbus A-321 Симферополь – Москва, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее при выполнении полета из Симферополя в Москву (Домодедово) одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила, что у нее есть взрывное устройство и она приведет его в действие. Пилоты приняли решение посадить самолет.

«Полиция задержала женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета», – говорится в сообщении.

В настоящий момент пассажиров стали выпускать из самолета.